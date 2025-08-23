Concluye evaluación a programas académicos

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, señaló que la revisión y seguimiento de los programas académicos es un ejercicio que permite asegurar la calidad y pertinencia de los mismos, durante el cierre de la visita de los pares académicos de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, quienes realizaron la evaluación de 17 programas educativos de pregrado en distintas Facultades, Escuelas y Centros de la institución.

Ante los presentes en las instalaciones del Campus VIII en Comitán, agradeció el trabajo de las personas encargadas de este proceso presencial, a quienes desarrollaron la revisión de las evidencias a distancia, así como a todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria, por cumplir con este reto sin precedente en la historia de la universidad.

Acompañado por la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, comentó que esta iniciativa universitaria se da en el contexto de un mundo cambiante, por lo que la institución y sus programas académicos deben corresponder a esto, en beneficio de quienes la eligen para formarse como profesionales y de la sociedad misma.

Comité

Asimismo, los vocales del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas, Francisco Javier Solana Ortiz y del Comité de Ciencias Agropecuarias y el Comité de Ciencias Naturales y Exactas, Norma Villegas López, reconocieron el valor de este esfuerzo por impulsar la mejora continua, confiando en que los hallazgos sean una hoja de ruta para consolidar la excelencia de los programas educativos.

Durante los cuatro días de actividades se evaluaron 14 Programas Educativos correspondientes al Comité de Ciencias Sociales y Administrativas, y tres más del Comité de Ciencias Agropecuarias, de los cuales 13 son de nivel licenciatura evaluadas en modalidad híbrida y cuatro son del Programa Profesional Superior (PSU) y fueron evaluados en modalidad remota.