Concluye evaluación de gestión institucional

Finalizando una semana intensa de entrevistas y revisión de documentación en las distintas Facultades, Escuelas, Institutos, Centros y dependencias de la Universidad Autónoma de Chiapas, se realizó el cierre de actividades de la Visita in Situ para la Evaluación de la Gestión Institucional por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees).

Ante los representantes de este organismo, el rector Oswaldo Chacón Rojas, mencionó que este tipo de ejercicios permite a las universidades públicas conocerse, observar sus áreas de oportunidad, para poder tomar mejores decisiones que beneficien a las juventudes que se forman y a la sociedad en general.

Apuntó que, con este ejercicio, la Unach demuestra que es una universidad que quiere mejorar, ajustando sus modelos académico y educativo, con un proceso de mejora continua y que, con esta evaluación, tuvieron mayor conocimiento de la normatividad, sus funciones y procesos, lo que dio mayor claridad de lo que hay que hacer hacia el futuro.

Mejora continua

En su oportunidad, la vocal Ejecutiva de los Ciees, Rocío Llerena de Thierry, expresó que esta visita es resultado de la voluntad y el deseo de la universidad por consolidar su proceso de mejora continua, refiriendo que la participación de la comunidad universitaria fue clave para poder desarrollar su encomienda.

Al respecto, el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, explicó que durante esta jornada se revisaron el proyecto institucional, la gestión administrativa y financiera, infraestructura y los servicios, gestión de la docencia, gestión de la investigación, gestión de la cultura y la divulgación científica, así como la planeación y la evaluación, siendo la institución vista desde sus profundidades y la anatomía que la constituyen.

En este evento protocolario de cierre de actividades estuvieron presentes también la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco; la secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez; el secretario Administrativo, Felipe de Jesús Gamboa y el secretario General del Spaunach, Héctor de León Gallegos.