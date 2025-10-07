Concluye evaluación de programas de pregrado

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) finalizó el proceso de evaluación de 44 programas de pregrado por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), de los cuales 37 programas educativos son de nivel Licenciatura y siete programas de Profesional Superior Universitario (PSU),

Durante los meses de agosto y septiembre se evaluaron dichos programas educativos, tiempo en el que se contó con la participación de 132 pares evaluadores externos, provenientes de diferentes universidades del país, realizando entrevistas y reuniones con docentes, estudiantes y personal administrativo de cada una de las 22 unidades académicas evaluadas.

Calidad educativa

En la clausura de estos trabajos, realizado a través de la plataforma Zoom, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que la decisión de evaluar los programas es una prueba fehaciente de la mística y del compromiso de trabajo que su administración quiere que caracterice a esta gestión, donde la calidad es un punto de partida.

Al dirigirse a los servidores públicos universitarios que se encontraban enlazados, señaló que los Ciees son un espejo crítico que permite a la universidad verse con claridad, identificar sus fortalezas, las que deben potenciarse, pero sobre todo identificar las áreas de oportunidad, a fin de ganar en transparencia, responsabilidad y mejora continua.

Por su parte, el coordinador General de los Ciees, Miguel Ángel Tamayo Taipe, comentó que esto es un ejercicio de rendición de cuentas, de visibilización, de mejora continua, que favorece el crecimiento de las instituciones de Educación Superior de manera interna a través de la calidad, de forma externa, abriendo oportunidades para la institución a nivel nacional e internacional.

Al hacer uso de la palabra, la directora de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Educación Pública, Cynthia Ruano Méndez, aseguró que desde esta institución valoran ampliamente el deseo de avance que implica someterse a una examinación externa.