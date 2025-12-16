Concluye Feria Chiapas con saldo blanco

Tras 17 días de actividades, la Feria Chiapas 2025 concluyó con saldo blanco gracias a un operativo coordinado entre corporaciones estatales y municipales, que permitió garantizar la seguridad de miles de asistentes, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado.

El espacio se consolidó como un evento seguro para las familias chiapanecas, gracias a los operativos implementados durante el desarrollo de esta celebración.

Reporte oficial

De acuerdo con el reporte oficial, a lo largo de los 17 días que duró la feria se registró una afluencia total de 55 mil 881 visitantes, quienes pudieron disfrutar de las actividades culturales, recreativas y comerciales en un ambiente de orden y tranquilidad.

Para lograr este resultado, se desplegó un operativo permanente en coordinación con Protección Civil Municipal, la Guardia Preventiva, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y Tránsito del Estado.

En total participaron 373 elementos y se contó con el apoyo de 97 unidades, entre ambulancias, motoambulancias, vehículos tipo RZR y unidades de ataque rápido, estratégicamente distribuidas en el recinto ferial.

Durante el evento se brindaron 14 atenciones clínicas, todas de carácter menor, y se atendió de manera oportuna un cortocircuito en el área de juegos mecánicos, situación que fue controlada sin que representara riesgo para los asistentes.

Las autoridades destacaron que la prevención, la vigilancia constante y la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad fueron claves para mantener el saldo blanco, así como la colaboración de la ciudadanía al seguir las recomendaciones de seguridad.