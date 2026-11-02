Concluye Festival de Día de Muertos del PJE

Familias chiapanecas se dieron cita en la sede del Poder Judicial en Tuxtla para celebrar el cierre del Festival de Día de Muertos, entre las melodías de la Big Band de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), que llenaron de ritmo y emoción esta festividad, en un evento donde el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén despidió estos cuatro días de actividades dedicadas a honrar la memoria de nuestros seres queridos y celebrar las tradiciones que nos dan identidad.

En esta última jornada musical, el magistrado presidente, junto a la presidenta del Voluntariado, Dalal Rabban Castell, y sus hijas, disfrutaron de la energía y el talento de las y los artistas universitarios, cuya selección de jazz y música popular invitó a las y los asistentes a disfrutar, cantar y compartir cada interpretación.

Este festival también dio lugar al talento y la creatividad de emprendedoras y emprendedores locales, quienes, a través de la Expo Venta Gastronómica Artesanal, acercaron al público una muestra de los sabores y productos que distinguen al pueblo chiapaneco.

Además de las decoraciones e iluminaciones alusivas a estas fechas, el Poder Judicial abrió sus puertas para exponer los altares tradicionales que formaron parte de la XIV Semana Cultural y Deportiva, y que rinden homenaje a las costumbres en las entidades como Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Yucatán y Chiapas.

Con este festival, el magistrado presidente Moreno Guillén continúa impulsando espacios de sana convivencia que fortalecen el sentido de pertenencia y mantienen vivas las tradiciones, reconociendo en la cultura un vínculo que une a las familias y enriquece nuestra vida comunitaria.