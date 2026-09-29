Concluye Festival Maya Zoque Chiapaneca

Concluyeron con éxito las actividades del Festival Maya Zoque Chiapaneca, organizado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), a través del Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas (Celali) en coordinación con el Ayuntamiento de Tila.

Las actividades artísticas y culturales se realizaron del 23 al 27 de este mes en su edición número XXXVI, que tuvo como sede la localidad de Petalcingo, Tila.

Durante el acto de clausura se reconoció la participación de los diferentes grupos tradicionales, artistas, creadores, promotores culturales y representantes de los pueblos originarios de Chiapas y Tabasco, quienes a través de la música, danza, literatura, pintura, lengua y demás expresiones artísticas, compartieron la riqueza cultural que da identidad a los pueblos.

Agradecimiento

Reconocieron el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México por sumar esfuerzos para impulsar, preservar y fortalecer la cultura, las lenguas y las tradiciones de los pueblos originarios.

Por su parte, el gobierno de Tila refrendó su compromiso de “continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones estatales y federales para generar espacios que fortalezcan la identidad y permitan que las nuevas generaciones conozcan, valoren y preserven nuestras raíces”.