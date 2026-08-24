Concluye jornada de educación ambiental

Con actividades enfocadas en el aprendizaje y la participación ciudadana, concluyó la jornada “Pequeñas Charlas en el Vivero”, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de acercar a la población conocimientos prácticos para el cuidado del medio ambiente.

La actividad se desarrolló en el vivero del parque Caña Hueca, donde durante cinco días niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en charlas y actividades relacionadas con la conservación de los recursos naturales y el aprovechamiento responsable de las plantas.

Durante la quinta y última jornada, las y los asistentes conocieron distintas técnicas que pueden aplicarse tanto en espacios domésticos como comunitarios, entre ellas hidroponía, lombricomposta, elaboración de semilleros, reproducción mediante esquejes y estacados, además de participar en un recorrido por el vivero y actividades de reconocimiento de árboles.

Temas

También se abordaron temas relacionados con plantas medicinales y jardines polinizadores, estos últimos importantes para favorecer la presencia de abejas, mariposas y otros organismos que contribuyen a la reproducción de diversas especies vegetales.

Como parte de la colaboración interinstitucional, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas se sumó a las actividades con contenidos relacionados con la cultura del agua, captación de lluvia y sistemas de filtración y desinfección para uso doméstico.

La jornada tuvo como finalidad fortalecer la educación ambiental y promover una mayor participación de la ciudadanía en el cuidado del entorno, mediante conocimientos que puedan trasladarse a los hogares y espacios comunitarios.

El vivero del parque Caña Hueca es un espacio destinado a la producción y manejo de especies vegetales que pueden contribuir a la recuperación de áreas verdes de Tuxtla.