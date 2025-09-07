Concluye la fase de auxilio del Plan DN-III

Después de tres días de intensas labores en San Cristóbal de Las Casas, personal militar del Cuartel General de la 31/a. Zona Militar, 13/o. Batallón de Infantería, 20/o. Batallón de Infantería, 3/er. Regimiento de Artillería y el Grupo de Morteros, en estrecha coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, culminaron la fase de auxilio del Plan DN-III-E.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que esta etapa es la respuesta inmediata ante un desastre, en la que también se llevan a cabo tareas de rescate, se restablecen provisionalmente los servicios básicos, entre otros aspectos.

Actividades

Todas estas actividades encabezadas por los soldados, se dijo, se realizaron con el único objetivo de auxiliar a la población en las afectaciones suscitadas por el tornado categoría “F-0” que ocasionó intensas lluvias y fuertes vientos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el pasado tres de septiembre.

Emergencia

Señala que ante esta situación de emergencia el Personal Militar prestó apoyo en actividades de limpieza, retiro de árboles y ramas caídas, remoción de escombros, entre otras actividades.

De esta manera, el Ejército y Fuerza Aérea de México refrendan su compromiso con la población Chiapaneca de continuar realizando labores que coadyuven a preservar la integridad y seguridad de las familias.