Concluye la jornada de acción en Museo

Ciudadanos y miembros del colectivo Pro Museo de la Ciudad realizaron una nueva jornada de intervención y mejora al espacio.

El comité dio las gracias a los brigadistas por hacerse presentes y por la disposición para que el Museo sea renovado.

Asimismo, agradecieron a la Red por la Inclusión y la Diversidad Sexual que participó en la donación del desayuno para los trabajadores ciudadanos.

Colectivo

Es de mencionar que como parte de las acciones de rescate al Museo de la Ciudad en Tuxtla Gutiérrez, el colectivo que trabaja la reapertura del recinto reunió a la ciudadanía a participar de una nueva jornada de actividad voluntaria.

Entre las acciones que realizaron fue la limpieza y selección de libros en la Sala de Lectura, así como mejora al espacio.

También realizaron acciones de lijado de mamparas de exhibición para avanzar en la apertura completa del emblemático inmueble.