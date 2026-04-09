Concluye obra de reforzamiento en línea dañada

Tras repararse la línea del suministro de agua, finalmente concluyeron las labores de reforzamiento para evitar que nuevamente se averíe este punto, así lo informó Amilcar Bezares, director de operación y mantenimiento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa).

Aclaró que la tubería dañada ya se encuentra en funcionamiento desde el pasado domingo 5 de abril, lo que culmina son trabajos de colado de soportes y atraques que darán estabilidad en este punto que se ubica en los límites del Parque Nacional Cañón del Sumidero y la colonia el Refugio de Chiapa de Corzo.

“Los trabajos que están viendo son trabajos después de la puesta en operación. Lo más importante es el colado de tres atraques y soportes”, explicó.

Causas del daño

Las causas que originaron el daño en la tubería que abastece el agua a la capital, pueden deberse a factores como sismos, apagones de electricidad que provocan que el flujo del agua golpee la estructura hidráulica generando que poco a poco se debilite. De mayo del 2025 a enero del 2026 se contabilizaron un total de 110 apagones en esta zona.

Bezares descartó que en este punto se requieran trabajos adicionales, pues ya se realizaron los cálculos necesarios para verificar el número de bases y atraques requeridos.

Agregó que se sigue revisando todo el tramo comprendido entre Ciudad del Agua y Nido de Águilas, que abarca una longitud aproximada a 13 kilómetros.

Piden paciencia

Finalmente, el director pidió paciencia a los usuarios, ya que la normalización del servicio en toda la ciudad tomará aproximadamente dos semanas.

“La mayoría de los usuarios, como estuvieron una semana sin agua, todos sus recipientes se vaciaron. Entonces, al darle el servicio, llega menos a cada hogar”, explicó. “Tengan calma, en unos 15 días más o menos podríamos hablar de que se estaría normalizando ya el servicio”, concluyó.