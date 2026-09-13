Concluye Semana de Seguridad y Salud

Con gran éxito se realizó la clausura de la Semana Estatal de Seguridad, Salud, Capacitación, Adiestramiento y Productividad 2026, resultado del trabajo interinstitucional entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Economía y Turismo Municipal.

En representación del alcalde Yamil Melgar Bravo el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega Pérez, destacó la importancia de generar espacios de capacitación que acerquen a las empresas, MiPyMEs y prestadores de servicios herramientas y conocimientos esenciales en materia de prevención, higiene, seguridad y normatividad laboral.

Señaló que para el gobierno municipal, fortalecer las capacidades del sector productivo contribuye no solo al crecimiento económico, sino también a generar mejores condiciones para las y los trabajadores.

Durante la jornada se desarrollaron ponencias relacionadas con la prevención de riesgos de trabajo, el cumplimiento voluntario de estándares, los contratos laborales y la presentación de casos de éxito en buenas prácticas, contenidos que permitieron promover la capacitación y el adiestramiento como herramientas para salvaguardar la salud de las y los trabajadores, optimizar los procesos productivos y consolidar centros de trabajo seguros y formales.

Asimismo, se destacó que este tipo de encuentros favorecen el intercambio de conocimientos y experiencias entre autoridades, especialistas, empresarios, emprendedores y prestadores de servicios, además de fomentar una cultura de prevención y cumplimiento de la normatividad que permita mejorar las condiciones laborales y elevar la productividad.