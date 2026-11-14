Concluye taller de medicina tradicional

Asistentes al taller de medicina natural y ancestral realizado en la comunidad La Gloria, municipio de Ixtapangajoya, afirmaron que “la medicina tradicional ha tenido históricamente un papel fundamental en nuestras familias y comunidades, pero en la actualidad nos han hecho creer que la salud es una mercancía que se compra individualmente en una farmacia, lejos de nuestras realidades y a precios que muchas veces sangran la economía de nuestros hogares”.

“Cuando nos unimos para venerar y rescatar los saberes de nuestra Madre Tierra, cuando aprendemos a elaborar nuestras propias tinturas, jarabes y ungüentos con lo que produce el monte y nuestros patios, que se convierten en farmacias domésticas, estamos practicando una auténtica soberanía sanitaria”, indicaron.

Economía solidaria

Señalaron que el taller que concluyó esta semana no fue únicamente un espacio para aprender sobre plantas y remedios, sino, sobre todo, “un ejercicio profundo de organización comunitaria y economía solidaria de la salud”.

Manifestaron que “la economía solidaria de la salud significa cuidar de los nuestros sin depender del lucro de unos cuantos; entender que el bienestar de mi vecina es mi propio bienestar, que el conocimiento compartido vale más que cualquier secreto comercial, y que el intercambio de saberes fortalece el tejido social que nos sostiene”.

Afirmaron que “al producir nuestros propios remedios de manera colectiva, cuidamos nuestra salud y también protegemos la economía familiar, manteniendo los recursos y el valor dentro de nuestra propia comunidad.

“Esto que hemos logrado en La Gloria es fruto de la organización, del diálogo y la confianza mutua. Cada planta medicinal recolectada y cada preparación compartida es una semilla de autonomía que plantamos frente a las dificultades”.

Junto con decenas de personas participó en el taller la religiosa católica, enfermera y médica tradicional, Rosario Adriana Velázquez Alcaraz, quien “con una mano reza, con la otra cura y con las dos juntas nos ha enseñado a reconocer, a cortar, a secar y a preparar cada planta en medicina tradicional”.

Ella explicó de manera general el contenido del taller, la teoría y la práctica que tuvieron, así como los resultados obtenidos, al tiempo de destacar la importancia de fomentar y trabajar por la salud de la comunidad, ya que “el cuidado empieza por nosotros y quienes nos rodean, y la medicina natural es una aliada en este proceso”.