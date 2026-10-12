Concluye taller de prevención de lavado de dinero

Con el objetivo de fortalecer la profesionalización y el cumplimiento de las obligaciones legales del gremio notarial, el Colegio de Notarios Región Costa de Chiapas concluyó con éxito el Curso-Taller de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

La capacitación, impartida por la firma especializada Arellano & Asociados, Auditores PLD/FT, se desarrolló en dos módulos los días 25 y 26 de septiembre, así como 9 y 10 de octubre, teniendo como sede las instalaciones de la Facultad de Negocios, Campus IV, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Sesiones

Durante las intensas jornadas de trabajo, notarias, notarios y personal colaborador de las distintas notarías abordaron temas fundamentales relacionados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Entre los temas destacados estuvieron el Taller de Integración del Expediente Único de Identificación del Cliente, la elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero, la identificación del beneficiario controlador, la evaluación de riesgos y las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Al respecto, el presidente del Colegio de Notarios Región Costa de Chiapas, Dr. Neftalí Del Toro Guzmán, subrayó que la capacitación permanente es una herramienta indispensable para fortalecer la función notarial.

“Hoy la función notarial exige mucho más que conocer y aplicar la ley. Nos corresponde fortalecer nuestros mecanismos de prevención, contar con expedientes debidamente integrados y establecer controles internos que garanticen una actuación profesional, transparente y responsable. La capacitación es una inversión en certeza jurídica y confianza ciudadana”, expresó.

Cumplimientos

Del Toro Guzmán reconoció el compromiso y la participación de las y los notarios asistentes, quienes desarrollaron ejercicios prácticos para implementar herramientas de cumplimiento en sus oficinas.

Asimismo, agradeció a la firma Arellano & Asociados por compartir sus conocimientos, así como al rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, y a la Facultad de Negocios por las facilidades otorgadas.