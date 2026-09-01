Concluye taller de tseltal y tsotsil

Se llevó a cabo la clausura de los talleres de lengua tseltal y tsotsil en las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) en San Cristóbal, como parte de las acciones encaminadas al fortalecimiento, preservación y difusión de las lenguas originarias de Chiapas.

En el acto, José Daniel Ochoa Nájera, jefe del Departamento de Arte y Traducciones del Celali, en representación de María de la Flor Gómez Cruz, directora del Celali, destacó la importancia de generar espacios de aprendizaje para todas aquellas personas interesadas en conocer y aprender las lenguas tseltal y tsotsil, contribuyendo así su permanencia y transmisión.

Por su parte, las y los alumnos manifestaron su entusiasmo y satisfacción por haber concluido satisfactoriamente el taller, y expresaron su interés en continuar con su preparación mediante un segundo nivel, con el propósito de ampliar y fortalecer sus conocimientos.

Con estas acciones, el Celali refrenda su compromiso impulsando espacios de formación y participación, que contribuyan a su permanencia y transmisión entre las nuevas generaciones.