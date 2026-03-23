Concluye taller “Una cultura de respeto e igualdad”

Concluyó con éxito en San Cristóbal el taller formativo de continuidad denominado: “Construyendo juntas una cultura de respeto e igualdad”.

La realización de este taller fue posible gracias a la coordinación estratégica entre el Centro Cultural Carlos Jurado, el Centro Cultural el Carmen, Celali, Ecosur y la Unach.

El programa constó de seis módulos especializados donde se abordaron temas críticos como mecanismos de actuación ante situaciones de violencia, análisis de la violencia de género y prevención del acoso, hostigamiento y discriminación.

Los organizadores dieron a conocer que el objetivo central de esta actividad fue la de reflexionar sobre la importancia de identificar estas conductas y, sobre todo, otorgar a las participantes un acompañamiento efectivo y empático.

La formación estuvo a cargo de las especialistas: Angélica Evangelista, Elizabeth García Cervantes, Blanca Luz Álvarez Hernández, Ana Gabriela Pérez López y Geicel Llamileth Benítez Fuentes.