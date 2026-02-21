Concluye visita del escritor Juan Villoro a Chiapas

Desde una charla amena del escritor Juan Villoro se desarrolló la presentación de los libros “Dios es Redondo”, “Héroes Numerados” y “Balón Dividido”, en Chiapas.

En este contexto el también cronista dijo que el mundial de futbol en realidad no será en México, sino en Estados Unidos; criticó lo que llamó subordinación nacional para no disputar mayor número de partidos en territorio nacional.

Algo que dijo, se repite en otros escenarios de la vida política y social de México.

Evento

Durante el evento, entre los interlocutores también se encontraba el rector de la Unach, Oswaldo Chacón, el investigador Andrés Fábregas Puig y el también escritor Pablo Salazar, que realizaron una amena presentación para Chiapas y la comunidad universitaria desde el Centro de Convenciones Manuel Velasco, en las instalaciones de la Benemérita institución.

Además de una conversación imprescindible del futbol y anécdotas, esta ponencia ofrece un análisis de las sociedad contemporánea y el perfil psicológico de la pasión del futbol y del aficionado, explicó el rector Oswaldo Chacón en el marco del evento.

Dijo que este tipo de diálogos son pertinentes por el contexto del próximo mundial de futbol en México, como de las necesidades de una visión cercana a las juventudes.

Villoro y su relación con Chiapas

Por su parte el cronista Juan Villoro dijo que Chiapas forma parte de su agenda ideológica, pues su padre estudió por muchos años el comportamiento, cultura y necesidades de esta entidad.

Sobre sus libros, dijo, abordan desde el eje temático del futbol y la pasión, tópicos relacionados al comportamiento mismo de las sociedades.

También habló de la modernidad, por ejemplo contó que antes a los estadios acudía con un radio al oído y ahora con la Inteligencia Artificial y los intereses en el futbol, todo parece transitar hacia pensar que la honestidad del futbol, es un acto de fe.

Relató una serie de anécdotas mientras que los otros participantes abordaron algunos pasajes de los libros que, dijeron, con singular narrativa se adentran en anécdotas con quienes todo deportista y todo ciudadano puede identificarse.

De esta manera invitaron a la comunidad estudiantil a leer estos libros y ser testigos de esta otra manera de contar la historia de los pueblos.

Tras finalizar el evento, que previamente también se realizó en San Cristóbal de Las Casas, la comunidad agradeció este tipo de presentaciones que dijeron mucho ayudan al fortalecimiento de la identidad de la vida académica de Chiapas.

Mientras que el rector se comprometió a continuar atrayendo personajes de esta altura intelectual pues dijo, mucho fortalecen al desenrollo de la educación en la entidad.