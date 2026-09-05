Concluyen campañas del Cabildo Juvenil Unach

Con la participación de la comunidad universitaria, se llevó a cabo el cierre de campañas del Ejercicio Electivo para la Elección del Cabildo Juvenil Unach de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, iniciativa organizada de manera conjunta por la Unach, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Luego de conocer las propuestas de las planillas Igualdad, Libertad, Respeto, Tolerancia y Justicia, el rector, Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que, con su participación en este ejercicio democrático, las juventudes ya son ganadoras, mientras que las perdedoras son la apatía, la indiferencia y el desgano.

Ante las consejeras electorales presentes, destacó el trabajo coordinado entre las instituciones para fomentar entre las nuevas generaciones actitudes, valores y competencias vinculadas con la participación ciudadana, tarea de la que, dijo, las universidades no pueden permanecer al margen.

Espacio de diálogo

Por su parte, la consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, señaló que una universidad que abre este tipo de espacios a sus estudiantes no solamente contribuye a su formación académica, sino que también les permite comprender que su voz tiene peso y que sus ideas importan.

En su intervención, la sexta regidora constitucional del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Ana Paola Aguilar Hidalgo, destacó que esta actividad permite escuchar las voces de las juventudes y generar condiciones para trasladar sus propuestas a los hechos.

Asimismo, el encargado de la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración, Felipe de Jesús Gamboa García, afirmó que este ejercicio representa un espacio en el que convergen el aprendizaje y la formación ciudadana de los universitarios, con el propósito de fortalecer el compromiso de la comunidad con los valores democráticos.

El Ejercicio Electivo tendrá su jornada de votación el próximo lunes 7 de septiembre, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la cultura democrática, la educación cívica y la participación activa de las juventudes en los asuntos públicos de su entorno.