Concluyen cirugías de labio y paladar hendido

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, clausuró la tercera Jornada de Cirugías de Labio y Paladar Hendido, organizada de manera conjunta entre el Hospital de Especialidades Pediátricas y la Fundación La Fuerza de mi Sonrisa, que benefició a 16 niñas y niños con esta condición congénita gracias a la intervención de un equipo multidisciplinario conformado por personal médico, de enfermería y trabajo social, así como cirujanos expertos a nivel nacional e internacional.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Salud en el gobierno de la Nueva Era reconoció la atención integral que se brinda a los pacientes: cirugía, lenguaje, ortodoncia, seguimiento y acompañamiento emocional, y se comprometió a identificar a los menores de un año y medio de edad que presentan esta condición congénita para que puedan ser operados en tiempo, pues de acuerdo con el representante de la Fundación La Fuerza de mi Sonrisa, Juan Arturo Cuéllar Dodd, es la mejor etapa para intervenir quirúrgicamente y evitar complicaciones en la alimentación, habla y respiración.

Incidencia estatal

El coordinador del Hospital de Especialidades Pediátricas, Rafael Heberto Guillén Villatoro, mencionó que en México cada año nacen más de 2 mil bebés con labio y paladar hendido, siendo Chiapas de las cinco entidades con mayor incidencia, de ahí que trascienda la medicina de alta especialidad en el estado y el esfuerzo conjunto entre gobierno, sociedad civil y profesionales con vocación. “Detrás de cada cirugía hay una niña, un niño que tiene la oportunidad de comer, de hablar y de sonreír sin las limitaciones que se esperaban cuando nacieron”, expresó.

Esperanza, dignidad y un buen futuro

Luis Jairo, paciente beneficiado, manifestó que esta jornada “representa mucho más que un conjunto de cirugías, representa esperanza, dignidad y un buen futuro para cada uno de nosotros los pacientes y sus familias”, por lo que agradeció a las autoridades por su apoyo, profesionalismo y calidad humana.