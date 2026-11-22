Con la finalidad de brindar a las nuevas generaciones herramientas académicas que contribuyan a su formación integral, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, en coordinación con la Escuela de Lenguas Campus IV de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), realizó la clausura del 2º Curso Anual de Inglés Básico Sabatino 2026, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de quienes participaron en este proceso de aprendizaje.

Al dar a conocer los pormenores de esta actividad, la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, destacó que siguiendo las indicaciones del presidente Yamil Melgar Bravo se impulsan iniciativas que permiten acercar nuevas oportunidades de formación a la población, convencidos de que el conocimiento es una herramienta fundamental para superar desafíos, fortalecer capacidades y construir un futuro con mayores posibilidades de crecimiento.

Resaltan la vinculación

Durante la ceremonia realizada en las instalaciones del Cedeco Estación Ferroviaria, la encargada de la Dirección de la Escuela de Lenguas Campus IV de la Unach, María Magdalena Escobar, resaltó la importancia de mantener la vinculación entre las instituciones educativas y el gobierno municipal, al considerar que estas acciones favorecen el acceso al aprendizaje de una segunda lengua y representan una oportunidad para que las y los participantes desarrollen habilidades de comunicación que les serán de utilidad en distintos ámbitos de su vida.

Asimismo, detallaron que aprender inglés va más allá de adquirir conocimientos de vocabulario y gramática, pues significa abrir las puertas a nuevas experiencias, conocer otras culturas y fortalecer la confianza para comunicarse en un mundo cada vez más interconectado.

Finalmente, la coordinadora de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés de la Escuela de Lenguas, Guadalupe Chong Ríos, destacó el valor de la preparación continua y la importancia de aprovechar los conocimientos adquiridos como punto de partida para seguir aprendiendo.