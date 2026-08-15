Concluyen con éxito cursos de verano

Más de 200 niñas y niños participaron durante las vacaciones de verano en los cursos “Creatividad en Movimiento”, donde realizaron actividades de marimba, pintura, teatro, ajedrez, danza folklórica, elaboración de piñatas, flores eternas y trabajos de crochet.

Las actividades concluyeron este jueves en San Cristóbal de Las Casas, luego de varias semanas de talleres dirigidos a menores de edad, quienes tuvieron la oportunidad de aprender diferentes disciplinas artísticas y recreativas, además de convivir con otros participantes.

Clausura

Los cursos se desarrollaron en el Centro Cultural El Carmen, las bibliotecas públicas “Notario Anastasio López Sánchez” y “Profa. Carmen Santiago Paniagua”, así como el Centro Cultural de Los Altos, ubicado en la comunidad de San Felipe Ecatepec.

Durante la clausura, las autoridades destacaron que este tipo de actividades permiten que niñas y niños ocupen su tiempo libre en actividades culturales y recreativas, al mismo tiempo que desarrollan habilidades y fortalecen la convivencia.