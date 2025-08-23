Concluyen cursos de actualización docente

Un total de 17 cursos se realizaron como parte del Programa Institucional de Formación Docente y Actualización Profesional correspondiente al periodo agosto–diciembre 2025, en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el cual finalizó este viernes 22 de agosto.

El director del Instituto, José Manuel Rosado Pérez, comentó que el programa se realizó del 4 al 22 de agosto. Esta iniciativa, implementada de manera continua tiene como propósito fortalecer las competencias profesionales del personal docente.

Se trata de proporcionarles herramientas didácticas virtuales, estrategias pedagógicas innovadoras, técnicas de evaluación adecuadas y un enfoque de sensibilización que favorezca una mejor interacción con el estudiantado, que serán los próximos profesionales de áreas clave para el sector tecnológico.

17 cursos

Para este ciclo se programaron 17 cursos de capacitación que permitirán a las y los docentes adquirir y analizar nuevos recursos para optimizar su labor tanto en el aula como en entornos virtuales, beneficiando directamente a los estudiantes con aprendizajes actualizados y pertinentes para su desarrollo académico.

Algunos temas fueron la importancia de la inteligencia emocional en el rol docente, Metodologías innovadoras en la enseñanza de las Ciencias Básicas, Manufactura asistida con Mastercam mil, Esfuerzo y deformación en cuerpos rígidos utilizando SolidWorks y Microcontroladores de Procesos en Ingeniería Química, entre otros.

Dijo que como institución de educación superior, en caso tecnológica, tienen un compromiso con la calidad y pertinencia de la educación, impulsando la actualización permanente de su cuerpo docente como agentes formadores de los futuros profesionales que contribuirán al desarrollo social y económico de Chiapas.