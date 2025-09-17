Concluyen Fiestas Patrias con saldo blanco: ERA

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó que las celebraciones patrias de este 15 y 16 de septiembre concluyeron con saldo blanco.

“Han sido saldo blanco y todo ha marchado muy bien, sin novedad y estamos disfrutando de esta gran paz que tenemos en nuestro estado”, detalló.

El gobernador, durante el grito de Independencia del 15 de septiembre destacó el mensaje de la paz. Al concluir el desfile de este martes, subrayó que el momento que vive la entidad se debe atesorar y disfrutar.

Trabajo en conjunto

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que los diversos municipios de la entidad realizaron el grito de Independencia sin ninguna novedad.

Como parte de las acciones preventivas para las Fiestas Patrias, se hizo un despliegue superior a los 10 mil 200 elementos que forman parte de la Mesa de Paz para Chiapas, además de que se activaron los aviones no tripulados y drones.

En la entidad, durante estas festividades, se desplegaron elementos de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inemdiata Pakal (FRIP), así como sobrevuelos de helicópteros.

La vigilancia para obtener saldo blanco en las celebraciones incluyeron labores de inteligencia. Se revisaron las condiciones para llevar a cabo el grito de Independencia en todas las zonas del estado.

Lo que se reportó en las últimas horas en Tuxtla Gutiérrez fue un accidente de dos personas abordo de una motocicleta, sin embargo, se trató de un percance vial. Chiapas, dijo Aparicio Avendaño, ha tenido buenos resultados en los últimos días con el tema de los delitos de alto impacto.