Concluyen jornada de justicia por Samir

Con actos realizados en los Caracoles de Nueva Jerusalén, Patria Nueva, Tulan Kau y Joljá, cientos de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) concluyeron este domingo las Jornadas Nacionales e Internacionales “Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos”.

“Estamos celebrando el homenaje al compañero Samir Flores Soberanes, miembro del Congreso Nacional Indígena. Todo mundo sabe que él dio su vida y su sangre para defender la madre tierra”, afirmaron los zapatistas en uno de los actos realizados durante la madrugada.

“Sabemos que fue asesinado por los mismos planes y leyes de los grandes ricos y los tres niveles de gobierno. Desde la muerte del compañero Samir nunca hubo justicia. Sigue la impunidad”, agregaron.

Asesinato

Recordaron que el campesino fue asesinado el 20 de febrero de 2019, tres días antes de la consulta impuesta para justificar la conclusión del Proyecto Integral Morelos.

“Samir no está muerto, Samir es símbolo de resistencia y rebeldía para los que luchan, y los que no se organizan y no luchan, ¿entonces qué y hasta cuándo? La sangre del compañero Samir no es en vano”, expresaron.

Las bases de apoyo que se manifestaron con velas y pancartas, corearon consignas en los Caracoles en torno a la lucha de Flores Soberanes. “La campaña de odio fue la sentencia de muerte para nuestro compañero Samir”, señalaron.

Afirmaron que el gran capital pretende mantener el control de los territorios de los pueblos y justificar la militarización, la invasión y el despojo del capitalismo extractivista.

“La sangre del compañero Samir no es en vano. Viva El Común, viva la ruta por la vida, viva el EZLN”, corearon las bases de apoyo del grupo rebelde.