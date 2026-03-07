Concluyen operativos en Tapilula, Rayón y Reforma

La Fiscalía Distrito Norte concluyó operativos preventivos en los municipios de Tapilula, Rayón y Reforma, que llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Guardia Estatal Vial Preventiva, Guardia Estatal Preventiva y policías municipales.

Se establecieron dos puntos de revisión, el primero en el tramo carretero Rayón-Pantepec, en el crucero que conduce a la comunidad San Isidro Las Banderas, donde se revisaron 35 vehículos y 20 motocicletas, y el segundo punto en la vía Rayón-Rincón Chamula San Pedro, entronque con la carretera a Pantepec, en el que se inspeccionaron 30 vehículos y 20 motocicletas.

Además, en Rayón se realizaron recorridos en los barrios Centro, Paraíso, San Antonio parte Baja y Media, Santo Domingo y La Merced, así como las colonias Esquipulas Guayabal y El Patio.

En Tapilula, los elementos recorrieron los barrios Guadalupe, San Judas Tadeo, Candelaria, Albores Guillén, Linda Vista, Esquipulas, San Bernardo, San Felipe, 2 de Febrero y la colonia El Pedregal

Como resultado se obtuvo la infracción a un motociclista por no contar con la documentación correspondiente y se retiró el polarizado a tres vehículos.

En el marco del Operativo Blindaje Chiapas-Tabasco, en el municipio de Reforma se realizaron recorridos en las colonias Centro, Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas, Une Nueva Creación, Presidente y Zaragoza, así como las rancherías Nuevo Renacer, Nuevo Pemex y Boca Limón; en esta última se estableció un punto revisión donde se inspeccionaron 20 vehículos y cinco motocicletas.