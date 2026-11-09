Concluyen rociado intradomiciliario

Concluyeron los trabajos de rociado intradomiciliario en nueve localidades del municipio de San Juan Cancuc, alcanzando una cobertura de 2 mil 626 viviendas intervenidas, como parte de la segunda etapa de fortalecimiento de acciones encaminadas a interrumpir la transmisión autóctona del paludismo.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número II, Jesús Benedicto Flores Rizo, encabezó la reunión donde se dieron a conocer los resultados por localidad: Baakil, 402 viviendas trabajadas; El Pozo, 813; Tzuluwitz, 379; Baquelchán, 216; El Rosario, 146; Yocwitz, 203; Wuy Pajchul, 29; Tzajalucum, 182; y Jucnil, 256 casas intervenidas.

Acciones coordinadas

Estas acciones se implementaron de manera coordinada por las jurisdicciones sanitarias de San Cristóbal de Las Casas y Comitán, por lo que el jefe jurisdiccional hizo entrega de reconocimientos al personal de vectores por su compromiso para proteger la salud de las comunidades.