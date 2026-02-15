Concluyen sacerdotes ejercicios espirituales 2026

Los sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas concluyeron este fin de semana los llamados ejercicios espirituales 2026 “para vivir un encuentro de oración, meditación y encuentro fraterno”.

La actividad se llevó a cabo del 9 al 13 de febrero en el Seminario Conciliar de San Cristóbal que se ubica en el barrio de Santa Lucía.

“Fray Jorge Rafael Díaz Núñez fue quien dirigió este encuentro. La reflexión giró en torno a fortalecer nuestro sentido comunitario para dar vida a la sinodalidad, que como sacerdotes seamos agentes de comunión y encuentro entre nosotros y con la comunidad”, informó la diócesis que encabeza el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.

Añadió que Fray Jorge les dirigió también las siguientes palabras para alentar su caminar con la iglesia diocesana:

“Animarles, hermanos, a continuar trabajando en comunidad, en comunión con la diócesis y con cada una de sus parroquias y con mucho ánimo enfrentando situaciones difíciles, tal vez, pero con el ánimo que nos da la presencia del Señor en medio de nosotros. Mucho ánimo, y fuerza para el trabajo que sigue y que continuará. Que Dios les bendiga”.

Antes de que comenzara la reunión, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, exhortó a los católicos a “unirnos en oración por todos los sacerdotes que estarán tomando parte en sus Ejercicios Espirituales diocesanos, esta semana. Unidos en oración, fortalecemos la misión y la esperanza”.