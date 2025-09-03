Concluyen vacaciones en corredor turístico de Tonalá

Elementos de Protección Civil (PC) Estatal, Municipal y diversas corporaciones policíacas del Corredor Turístico de Puerto Arista, Playa del Sol, Boca del Cielo y Madre Sal, dieron a conocer los datos estadísticos de este periodo vacacional de verano.

Con una afluencia turística de aproximadamente 70 mil familias, ingresaron a los diferentes centros turísticos de esta importante zona, en la región Istmo Costa.

Los turistas visitaron las playas del océano Pacífico, del mar vivo y del mar muerto, donde lograron disfrutar de los restaurantes y hoteles que brindan servicios a los turistas de diferentes partes del estado de la República mexicana y del extranjero.

Dentro de las estadísticas de las autoridades de rescate y policíacas, se informó que una persona del sexo masculino perdió la vida en el balneario de Boca del Cielo, en el mar vivo, mismo que era originario de la Ciudad de México.

Los cuerpos de salvavidas de Protección Civil Municipal, de la Fiscalía General de Chiapas y voluntarios, dieron a conocer que fueron 11 rescates acuáticos: ocho en Puerto Arista, dos en Playa del Sol y uno en Boca del Cielo, todos estables y en Madre Sal, sin novedades.

Otro datos que nos dieron a conocer en estas estadísticas fue el total de cuatro personas extraviadas, que fueron localizadas y entregados a sus familiares.

Y en relación de la atención médica, en este corredor turístico se atendió a una sola persona, durante este periodo vacacional de Verano.