Concluyó el foro de Memoria Histórica

Con el objetivo de “renovar nuestra apuesta por la vida con relación a nuestro caminar por la verdad, la justicia y la no repetición”, integrantes de diez organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), participaron en el Segundo Foro de Memoria Histórica “Minerva, Corazón Latiente de la Montaña”, realizado en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó.

“Durante dos días escuchamos testimonios de personas sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad. Las familias y comunidades hablaron de desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados, tortura, amenazas y estrategias de contrainsurgencia que no han cesado. La violencia continúa, cambia de forma, pero sigue afectando a nuestras comunidades. Y la impunidad sigue siendo la respuesta del Estado”, afirmaron en un pronunciamiento.

Memoria, forma de resistir

“Aquí afirmamos que la memoria es una manera de resistir. Es un modo de cuidar a quienes ya no están y de proteger a quienes seguimos aquí, como a las nuevas generaciones. La memoria es el territorio donde habita la dignidad”, agregaron.

Abundaron que “la poesía es palabra candente que no se tuerce; aquí el canto es voz del pasado que resuena en los Altos de Chiapas y en cada cuerpo nos envuelve; aquí la danza nos dirige hacia el alma grande de los pueblos y las nuevas generaciones que emergen y reclaman la dignidad y la alegría por nuevas prácticas de resistencia”.

Subrayaron: “Dijimos que la verdad no se esconde. Las comunidades compartieron lo que ocurrió en cada uno de los territorios de Chiapas y Guatemala. No aceptamos versiones oficiales que buscan confundir, justificar o tergiversar la realidad mediante la demagogia, el negacionismo y la propaganda. La verdad inocultable está en la palabra de las personas sobrevivientes, marcada en su piel; en los testimonios de las familias y en la memoria y proyecto de vida”.

Reiteraron que “la verdad y la justicia no llegan solas, las hemos buscado y exigido durante décadas y seguimos sin respuestas. Por eso afirmamos que se construyen desde abajo, desde las comunidades, desde la organización y desde la solidaridad entre pueblos”.

Explicaron que el Foro de Memoria Histórica lleva el nombre de Minerva, una joven desaparecida de Tila, Chiapas, cuya representación se ha convertido en un llamado a no rendirse.