Concretan segunda procuración multiorgánica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas concretó la segunda procuración multiorgánica del año en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, gracias a la decisión altruista de la familia de un paciente de 41 años con diagnóstico de muerte encefálica secundaria a un evento vascular cerebral isquémico.

Tras confirmarse la muerte encefálica y concluir el protocolo médico correspondiente, la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante brindó acompañamiento a los familiares, quienes otorgaron su consentimiento para la donación de hígado y ambos riñones, con el propósito de dar una nueva oportunidad de vida a personas que permanecen en lista de espera para un trasplante.

Asignación

El coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante del HGZ No. 1 “Nueva Frontera”, José Antonio González Gómez, informó que el hígado fue asignado al Centro Médico Nacional Siglo XXI y uno de los riñones al Hospital San Javier, en Guadalajara, Jalisco, conforme a la asignación realizada por el Registro Nacional de Trasplantes, mientras que el segundo riñón será destinado a una persona en espera de un trasplante, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Trasplantes.

El especialista destacó que cada decisión de donar representa un acto de solidaridad que trasciende la pérdida de un ser querido y puede transformar la vida de varias personas.

“Nuestro reconocimiento es para las familias que, en un momento tan difícil, toman la decisión de donar. Ese gesto altruista permite que otros pacientes tengan una nueva oportunidad de recuperar su salud y mejorar su calidad de vida”, expresó.

Señaló que, desde la implementación del Código Vida, en enero de 2023, el HGZ No. 1 ha fortalecido la procuración de órganos y tejidos mediante el trabajo coordinado de equipos multidisciplinarios.

Cultura de la donación

Además, mantiene acciones permanentes de promoción dirigidas a empresas, universidades, instituciones educativas y medios de comunicación para fomentar la cultura de la donación.

En lo que va de 2026, esa unidad médica de la zona fronteriza ha realizado cinco procuraciones de córneas y dos procuraciones multiorgánicas.

El IMSS en Chiapas invita a la población a dialogar con sus familias sobre la importancia de la donación voluntaria de órganos y tejidos, ya que una sola decisión puede representar una nueva oportunidad de vida para varias personas.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar los sitios oficiales del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) https://www.gob.mx/cenatra o del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.