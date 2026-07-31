Concretan vinculación con mercado mesoamericano

El presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Juan Manuel Álvarez Mendoza, comentó que en los próximos días celebrarán con empresarios de Centroamérica la “Reunión Estratégica Mesoamericana de Alianzas Empresariales”, en la que firmarán un convenio de colaboración empresarial “Chiapas-Guatemala”.

Este acuerdo se concretará el próximo 12 de agosto, día en que se llevará a cabo la toma de protesta de la mesa directiva del Centro Empresarial de Chiapas.

Indicó que es el primer paso para lograr un acuerdo de alto impacto que formalizará la cooperación estratégica entre el centro y representantes del sector productivo de aquella región, un avance hacia la integración regional y la apertura de nuevos mercados.

Vinculación

Buscan que Chiapas y sus empresas se posicionen como actores clave en la vinculación mesoamericana, fortaleciendo su presencia en cadenas globales de valor, abriendo puertas para el intercambio empresarial, la innovación y la cooperación internacional.

Enfatizó que buscan fortalecer la competitividad de las empresas chiapanecas, acompañarlas en su profesionalización, modernización tecnológica y apertura de nuevos mercados, ofreciendo capacitaciones especializadas.

Ervin Gutiérrez León, representante de Aseguramiento Halal México, indicó que aprovecharán las líneas de exportación que se han abierto con Estados Unidos y Canadá, así como la integración en los nuevos mercados europeos.

Destacó que existe un gran potencial en las empresas locales para poder llegar a otros mercados, solo que se debe procurar darles valor agregado para que sean totalmente competitivas.

Algunos productos chiapanecos que tienen mayor oportunidad de exportación hacia Centroamérica; muchos ya se consumen en esa región, como frutas, pero otros pueden llegar como materias primas ya procesadas.