Condena CEDH intimidación contra Carlos Herrera

Después de los señalamientos realizados contra el periodista Carlos Herrera en la pasada sesión de cabildo, el comunicador se deslindó argumentando que los mismos son resultado de las denuncias que ha publicado por el uso comercial e inadecuado que se ha venido haciendo del Museo de San Cristóbal (Musac).

Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) condenó cualquier acto de violencia o intimidación cometido en agravio del periodista, exhortando a las autoridades competentes a realizar una investigación para salvaguardar la integridad, la seguridad y el libre ejercicio de la labor periodística.

Hechos

Durante la sesión de cabildo, una representante de vendedoras de dulces indicó que Carlos Herrera estaba en contra de la Feria de Dulces, dichos que él negó, recordando que fue de los pocos periodistas que defendieron a las dulceras al momento de ser atacadas en la administración de Mariano Díaz Ochoa, quien mandó a la policía para que las desalojaran de los pasillos del Musac.

Herrera adjudicó el hecho a las denuncias que ha hecho relacionadas con el cobro de 500 pesos para poder vender en el Musac, que actualmente es dirigido por Blanca Ricci, hermana de la presidenta municipal, Fabiola Ricci, y quien en ningún momento ha pedido derecho de réplica para desmentir lo expuesto por el periodista.

Por su parte, la CEDH reiteró que “este tipo de hechos constituyen una grave vulneración a los derechos humanos, atenta contra la libertad de expresión y de prensa y afectan el derecho de la sociedad a recibir información libre, plural y oportuna”.