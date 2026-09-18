Condena colectiva dos presuntos feminicidios

Ante el hallazgo de dos mujeres localizadas sin vida en menos de 24 horas en distintos puntos de Chiapas, entre ellas una niña de 12 años, la Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 Chiapas, señaló estos hechos como feminicidios, mientras exigió investigaciones y la garantía de justicia.

Uno de los casos corresponde a Lizbeth “N”, de 12 años y originaria de Ocosingo, cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia en la colonia Santa Isabel, en Tuxtla Gutiérrez.

El segundo caso corresponde a Elizabeth “N”, una joven que fue localizada sin vida en las inmediaciones del panteón municipal de El Bosque.

Ante ambos hechos, la Colectiva 50+1 manifestó su indignación y exigió que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, además de que se garantice justicia para las víctimas.

La colectiva sostuvo que los casos evidencian la necesidad de fortalecer las acciones para prevenir la violencia contra niñas y mujeres en la entidad, por lo que demandó una revisión integral de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas.

Piden modificaciones

El objetivo, señaló, es que este mecanismo se convierta en una herramienta efectiva de protección y no únicamente en un procedimiento administrativo.

También solicitó a las autoridades presentar un informe público sobre las acciones implementadas para prevenir la violencia feminicida, así como sus avances y resultados.

En cuanto a los casos, pidió que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y de infancia, además de evitar la revictimización y garantizar el acceso a la justicia para las familias.

La organización llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a asumir su responsabilidad y a garantizar el derecho de niñas y mujeres a vivir libres de violencia.