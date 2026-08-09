Condena Redias feminicidio de menor en Chamula

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) condenó el feminicidio de Juana Hilda, adolescente de 14 años, ocurrido el 6 de agosto en Yolonam Concontik, San Juan Chamula, el cual sería el sexto feminicidio de niñas y adolescentes registrado en el estado en lo que va del año.

Señalaron que como red se solidarizan con su familia al mismo tiempo que exigen verdad y justicia a través de una investigación pronta y exhaustiva, con perspectiva de género y enfoque de derechos de la niñez.

También solicitaron un acompañamiento jurídico, psicológico y social especializado para la familia que durante tres días realizó acciones de búsqueda junto a autoridades tradicionales y habitantes de la comunidad.

Exhorto

La red, con más de una década de trabajo, hizo un llamado para que el estado fortalezca las políticas de prevención de las violencias contra niñas y adolescentes.

La joven fue reportada como desaparecida desde el tres de agosto y según las autoridades tradicionales fue encontrada entre maleza dentro de la misma comunidad, por lo que el juez de paz y conciliación indígena acudió al lugar para realizar el levantamiento y dar aviso a las autoridades.

Este hecho se da en un contexto donde, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la región Altos es una de las dos que concentran los índices más altos de agresiones de connotación sexual en perjuicio de la población infantil.