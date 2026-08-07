Condenan a delegado del DIF por respaldo a Paxtor

A través de un comunicado, el colectivo Digna Conciencia condenó que el director del DIF de la región Altos, Edgar Rosales, hubiera respaldado el lenguaje utilizado por el influencer Alonso Paxtor, mismo que reprobaron por considerar que sexualiza y cosifica a las adolescencias.

Asimismo, respaldaron a la académica Patricia Chandomí, quien recriminó expresiones como “coyolitos tiernos”, que, señalaron, no implican un lenguaje inocente ni humorístico, “sino que expone y normaliza la violencia sexual”.

En ese sentido, indicaron que un funcionario del DIF, como Edgar Rosales, “no puede legitimar discursos que ponen en riesgo a quienes por ley está obligado a proteger”.

Por lo mismo, exigieron que el DIF Chiapas inicie un procedimiento de revisión del actuar del director del DIF de la región Altos, “y se le capacite o separe del cargo”.

También le exigió al influencer Alonso Paxtor una disculpa pública y el retiro inmediato de los contenidos que contravengan el uso de lenguaje sexualizado hacia la adolescencia.

“Son personas con derechos que merecen respeto, no ser vistas como objeto sexual. No normalizaré la violencia disfrazada de humor” señalan en el comunicado.