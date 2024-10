Condenan agresión a mujeres periodistas

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas, condenaron las agresiones en contra las periodistas Patricia Espinosa y Mary Jose Díaz, “por integrantes del grupo denominado Los Machetes de Pantelhó, que mantienen un plantón en la plaza central” de Tuxtla Gutiérrez. Llaman a garantizar seguridad para comunicadores.

Hechos

Los hechos ocurrieron en el centro de la capital mientras Patricia Espinosa intentaba documentar con fotografías el bloqueo que el grupo mantiene en el parque central, Mary José Díaz era retenida frente al Congreso del Estado.

En sus redes sociales, Patricia escribió que salía de la presentación de un libro en el lugar mencionado, atravesó la catedral y tomó unas fotos al bloqueo que mantienen pobladores de Pantelhó.

“En segundos, un grupo de encapuchados con machete en mano rodearon mi coche intentando quitarme mis celulares y cámara. Me hicieron borrar mis imágenes y no les entregué mi equipo de trabajo y tampoco accedí a bajarme de carro. Me tomaron fotos. Después de minutos me dejaron ir. Todo enfrente de Palacio de Gobierno sobre la calle central”, relató.

Los agresores no ofrecieron explicación a ninguna de las periodistas. Las amenazaron con no “dejarlas ir y amarrarlas”, además iban acompañadas de amagos con palos y machetes.

Comunicado

La Red, reprocha que los elementos de la policía estatal no hicieran nada y se mantuvieron expectantes a pesar de estar cerca.

“Nosotras, mujeres periodistas rechazamos contundentemente esta agresión. Nos solidarizamos con las compañeras y exigimos garantías a nuestro trabajo, a la libertad de expresión y el derecho de informar”, destacan en el comunicado.

Exigieron al Gobierno del Estado garantías para la seguridad de las y los comunicadores. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitaron medidas cautelares a las periodistas agredidas.

“Finalmente, expresamos a las autoridades estatales y municipales que México vive momentos históricos. La llegada por primera vez a la presidencia nacional de una mujer no es para nosotras anecdótica. Exigimos a las autoridades que estén a la altura de la historia”, concluye la Red.