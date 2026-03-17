Condenan caso de presunto feminicidio

El hallazgo sin vida de una mujer en el municipio de Pijijiapan generó indignación entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Chiapas, quienes exigieron a las autoridades una investigación inmediata y con perspectiva de género para esclarecer el caso.

La Colectiva 50 más 1, a través de su Comisión Estatal por una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, informó que la víctima fue identificada como Rosmery y fue localizada este domingo en su domicilio en la cabecera municipal.

El colectivo señaló que este hecho vuelve a evidenciar la gravedad de la violencia contra las mujeres en la entidad.

De acuerdo con sus registros, con este caso suman ya 10 presuntos feminicidios en lo que va de 2026.

“Rosmery no es solo un número; es una vida arrebatada y una familia rota”, expresó la organización.

El caso ocurre además en marzo, mes en el que se conmemoran las luchas por los derechos de las mujeres, lo que, señalaron, pone nuevamente en evidencia los desafíos que enfrenta el estado para garantizar su seguridad.

Llamado

Ante estos hechos, el colectivo hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que la investigación se realice de manera exhaustiva y bajo los protocolos correspondientes para casos de feminicidio, con el fin de identificar a la persona responsable y evitar que el crimen quede impune.

Asimismo, insistieron en la necesidad de revisar y fortalecer la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas, señalando que debe ampliarse a más municipios donde los indicadores de violencia feminicida han ido en aumento.

La organización también expresó su solidaridad con la familia de la víctima y reiteró su acompañamiento en el proceso de búsqueda de justicia.