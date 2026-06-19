Condenan discurso de Rodríguez Jiménez

La intervención de la diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Isabel Rodríguez Jiménez, en la sesión del Congreso de Chiapas del pasado miércoles 17 de junio, ha desatado una ola de rechazo entre organizaciones civiles y legisladores de otras fuerzas políticas, luego de que la legisladora manifestara abiertamente su postura en contra de la diversidad sexual y de las políticas públicas de inclusión en la entidad.

En su discurso en tribuna, Rodríguez Jiménez aseguró que las políticas de inclusión “vienen a distorsionar la vida de las niñas y los niños”.

Argumentó que, como legisladora y madre, está en contra de estas políticas y sentenció: “Estoy en contra de la diversidad sexual”.

Además, pidió a quienes han decidido un cambio de género que “lo hagan en casa» y que “no vengan a implantar políticas que no queremos”.

Cuestionamientos

“Totalmente desubicada”: la respuesta de un activista de Morena.

Las declaraciones generaron un fuerte cuestionamiento desde el interior del propio partido. Josué Moisés Borbolla, activista por la diversidad sexual, comunicólogo y militante fundador de Morena en Chiapas, calificó el discurso de la diputada como “totalmente desubicado”.

“Esta funcionaria pública no está reconociendo primero todos los derechos que nos hemos ganado, la población de la diversidad sexual en la lucha constante”, expresó Borbolla en entrevista.

El activista recordó que los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ han sido respaldados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por la actual legislatura local.

Borbolla destacó que el gobernador constitucional de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ha sido un “gran aliado” de la población de la diversidad sexual, al promulgar que cada 17 de mes sea una conmemoración de la lucha contra la LGBTfobia.

El activista subrayó la contradicción que representa la postura de la Diputada dentro de Morena, que desde su fundación cuenta con una Secretaría de la Diversidad Sexual.