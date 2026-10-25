Condenan doble feminicidio en Ostuacán

A través de la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres (CEAMVLV), la organización manifestó su indignación por el asesinato de ambas víctimas y advirtió que, de acuerdo con su registro, Chiapas suma 30 feminicidios en lo que va de 2026.

La colectiva señaló que detrás de cada caso hay vidas truncadas, familias devastadas y comunidades afectadas por una violencia que deja secuelas profundas. También lamentó que una mujer adulta y una niña perdieran la vida mientras realizaban actividades cotidianas en su comunidad.

De acuerdo con el pronunciamiento, el cuerpo de Miriam fue localizado a la orilla de un arroyo en la ranchería Tanchichal, en Ostuacán.

Posteriormente, las labores de búsqueda permitieron encontrar sin vida a su nieta, un hecho que conmocionó a la población y generó indignación en la entidad.

Detenidos

Respecto a los dos lamentables feminicidios ocurridos en Ostuacán, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer en sus redes sociales que: “Les informo que ya hay detenidos. Se actuó de manera discreta y sigilosa para encontrar a los responsables”.

La organización reconoció la participación de vecinos y habitantes del municipio, quienes se organizaron en brigadas para localizar a ambas víctimas, así como el trabajo de los cuerpos de búsqueda y de las autoridades ministeriales. Sin embargo, subrayó que el hallazgo de los cuerpos no representa el cierre del caso y demandó justicia para las víctimas y sus familiares.

La Colectiva 50+1 pidió a la Fiscalía contra Feminicidio y a las áreas especializadas de la FGE conducir las investigaciones con celeridad, rigor y perspectiva de género.

Exigencias

Asimismo, exigió medidas efectivas de prevención y protección para las mujeres y niñas, particularmente en municipios y comunidades rurales, donde consideró urgente fortalecer las acciones institucionales para frenar la violencia feminicida.

También demandó que las dependencias estatales brinden atención psicológica, jurídica y social inmediata a los familiares de Miriam y de la menor.

La Colectiva 50+1 insistió en que cada asesinato representa una pérdida irreparable y urgió a las autoridades a reforzar la prevención, garantizar investigaciones exhaustivas y brindar justicia a las víctimas de violencia feminicida en Chiapas.