Condenan feminicidio en la capital

La Comisión Estatal a Una Vida Libre de Violencia de las Mujeres (CEAMVLV) de la Colectiva Feminista 50 Más 1 condenó el feminicidio de Isaura Patricia López Vázquez, de 34 años, cuyo cuerpo fue localizado al interior de un vehículo en la colonia San Cayetano, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, por estos hechos fue detenido Adier “N”, señalado como presunto responsable.

Las primeras diligencias establecieron que la víctima murió a causa de una hemorragia aguda provocada por una herida de proyectil de arma de fuego.

Ante este caso, la Colectiva 50 Más 1 advirtió que la violencia contra las mujeres no debe normalizarse y destacó que durante el pasado fin de semana se registraron las muertes violentas de dos mujeres en Tuxtla.

Políticas públicas

La organización consideró que estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer de manera urgente las políticas públicas de prevención, atención, protección y erradicación de la violencia de género, particularmente desde el ámbito municipal.