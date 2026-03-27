Condenan feminicidio en la entidad

La organización Colectiva 50 más 1 Chiapas alzó la voz tras el feminicidio de una joven indígena en Palenque, señalando fallas institucionales y la urgencia de reforzar mecanismos de prevención y atención.

Se trata de Reyna Susana “N”, una joven de 24 años perteneciente a la etnia chol.

De acuerdo con el posicionamiento, el cuerpo de la víctima fue localizado con signos de violencia en un inmueble del barrio Guadalupe, en el municipio de Palenque.

La colectiva destacó como alarmante que, pese a reportes vecinales sobre una riña, la joven permaneciera por varias horas sin recibir auxilio.

El caso, señalaron, evidencia deficiencias en los protocolos de reacción inmediata ante situaciones de riesgo.

Para la organización, no se trata de un hecho aislado, sino de un reflejo de la crisis de violencia de género que persiste en la entidad.

Asimismo, subrayaron la contradicción entre este tipo de crímenes y las acciones institucionales de prevención que, aseguran, no han logrado resultados efectivos.

Con este caso, la cifra de feminicidios en Chiapas asciende a 11 en lo que va del año, de los cuales cuatro se registraron tan solo en marzo.

La colectiva demandó a la Fiscalía General del Estado de Chiapas una investigación pronta, exhaustiva y con enfoque de género e interculturalidad, tomando en cuenta el origen indígena de la víctima para evitar barreras en el acceso a la justicia.

También hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno para fortalecer campañas de prevención con pertinencia cultural, especialmente dirigidas a mujeres de pueblos originarios.

Entre sus exigencias, destacaron la evaluación de la Alerta de Violencia de Género en la entidad, al considerar que, en la práctica, no ha logrado convertirse en una herramienta eficaz para salvar vidas.