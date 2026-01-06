Condenan legisladores detención de Maduro

En respuesta a la reciente acción del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ordenó la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el diputado Mario Guillén Guillén, titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Chiapas, condenó la medida y reafirmó los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

México pacifista

Al ser consultado sobre el tema, el legislador subrayó la postura histórica de México. “Como mexicanos y conocedores de la historia y del derecho internacional, México es un país pacifista”, señaló.

En este contexto, evocó la máxima juarista: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, y recordó la Doctrina Estrada como pilar de la política exterior mexicana, la cual se fundamenta en el respeto a la libre determinación de las naciones.

“Aquí no se trata de juzgar qué tan bueno o qué tan malo es un gobernante de un país, sino el respeto al derecho internacional, buscar siempre la vía de la paz”, afirmó Guillén Guillén.

Por ello, aseveró: “Condenamos la intervención de un país en Venezuela. Trátase de quien se trate, siempre, porque creo que esa no es la medida correcta. Los pueblos son los que deben de elegir libremente”.

Salida diplomática

El coordinador político del Congreso chiapaneco consideró que el caso venezolano es particular, pero confió en que sean los mecanismos y las instancias internacionales, como las Naciones Unidas, las que busquen una salida diplomática al conflicto. Advirtió que este tipo de acciones podrían sentar un precedente peligroso para otros países de la región, incluido México.

“Es lamentable. Aquí no se trata de la ley del más fuerte. Vuelvo a decir, que sean los estados, los países, el pueblo organizado quien elige libremente a sus gobernantes”, concluyó el diputado, reiterando el llamado a resolver las controversias entre naciones mediante el diálogo y el estricto apego al marco legal internacional.