Condenan violencia digital hacia legisladoras

En las últimas horas dos legisladoras locales han sido víctimas de violencia digital y violencia política en razón de género mediante redes sociales, situación que preocupa y deja en evidencia que este tipo de agresiones se han vuelto cada vez más constante.

Ante esto, la Colectiva 50+1 Juvenil Chiapas manifestó su condena y calificó estos hechos como inaceptables, el cual solo busca minimizar, desacreditar el trabajo y trayectoria de las mujeres en la vida política utilizando aspectos de la vida privada.

La organización subrayó que lo que enfrentan las legisladoras no es un caso aislado, sino una práctica misógina y violenta, una expresión más de un sistema que sigue castigando a las mujeres.

En su comunicado, señalaron la responsabilidad de ciertas páginas que difunden contenidos descontextualizados o cargados de prejuicios, situación que contribuye a la estigmatización y al linchamiento digital.

“La libertad de expresión no puede ser pretexto para violentar la dignidad de las mujeres” se lee en el documento.

La Colectiva 50+1 expresó su total solidaridad, respaldo y sororidad con las diputadas afectadas, reconocieron su trabajo y su derecho a ejercer sus cargos libres de violencia y estereotipos. Asimismo, las instó a alzar la voz y presentar las denuncias legales correspondientes.

Al mismo tiempo hicieron un llamado urgente a la sociedad para reflexionar sobre los comentarios, burlas y discursos misóginos que se reproducen diariamente en redes sociales, advirtiendo que cada palabra violenta normaliza la desigualdad y cada silencio la permite.