Condenan violento feminicidio en Terán

Tras el hallazgo del cuerpo de una mujer abandonado en al menos dos contenedores de basura en Terán, Tuxtla Gutiérrez, suman 25 feminicidios en Chiapas durante el presente año 2025.

Esta situación causó la condena de parte de la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 + uno. Por lo que llaman a mejorar estrategias de seguridad.

El hecho, dijeron, aterra por la crueldad y saña con el que fue cometido, “es el resultado de un sistema que permite y reproduce la violencia extrema contra las mujeres”.

Preocupación

La colectiva mostró su preocupación por el incremento de violencia hacia las mujeres, la cual, aseguran, “se intensifica cada día y el riesgo para nuestras vidas es cada vez mayor”.

“¡Veinticinco vidas de mujeres arrebatadas por la violencia machista! No son cifras, ¡son vidas!”, condenaron.

Instaron de manera enérgica a las autoridades a establecer acciones concretas para prevenir y detener la violencia feminicida.

Solicitaron que las investigaciones sean rápidas y transparente para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. “No toleraremos que este caso quede impune, como muchos otros”, expusieron.

Alzando la voz

Abundaron que seguirán alzando la voz y exigiendo justicia para todas las víctimas de feminicidio, recalcando que hacen falta políticas públicas efectivas, con presupuesto suficiente y perspectiva de género, que atiendan de manera urgente esta emergencia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ha iniciado una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Anunció que un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Metropolitano realiza las indagatorias para dar seguimiento a este caso.