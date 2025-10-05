Condicionan beneficios para el sector autista

Los beneficios y proyectos estatales emanados de la reforma a la Ley de Autismo están consolidados y funcionando sin que exista condicionamiento alguno para acceder a ellos, confirmó Heriberto Ortiz, presidente de la Asociación TEA en Chiapas y representante legal de la comunidad con autismo en Chiapas ante Gobierno del Estado.

Destacó que los avances logrados mediante el trabajo coordinado con diversas dependencias estatales es el resultado de seis años de lucha e insistencia de padres de familia y diversas organizaciones.

Subrayó que estos proyectos son públicos, gratuitos y de acceso libre, sin necesidad de que las familias estén afiliadas a asociación alguna.

Respecto a los trabajos con la Secretaría de Educación, detalló que se ha creado una lista de secundarias modelo con acceso libre para estudiantes con diagnóstico de autismo, sin requisito de examen de admisión.

Asimismo confirmó que para el siguiente ciclo escolar se proveerá de asistentes pedagógicos, conocidos como “maestras sombras”, de manera gratuita en jardines de niños y primarias, priorizando las escuelas con mayor demanda.