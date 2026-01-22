Condicionar la emisión de facturas es multado: SAT

La constancia de situación fiscal no es un requisito obligatorio para la emisión de facturas electrónicas, de hecho, si un emisor condiciona su expedición a cambio de entregar dicho documento incurre en una infracción que conlleva una multa por hasta 122 mil 440 pesos, así lo informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La autoridad fiscal señaló que de acuerdo al artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se considera una infracción el condicionar la emisión de un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal.

Para poder facturar, el emisor únicamente requiere la clave de RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal, datos que se puede obtener con la Cédula de datos fiscales.

También precisó que los patrones no deben solicitar a sus trabajadores la constancia de situación fiscal para el timbrado de nómina, ya que pueden solicitar los datos directamente mediante una regla de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

La constancia contiene información que es relevante únicamente para las y los contribuyentes, como sus actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal, por lo que no se requiere para la emisión de una factura.

Vigencia

Además, no tiene vigencia y se actualiza solo cuando la o el contribuyente realiza alguna modificación de su información en el RFC, como cambio de domicilio fiscal, actualización de régimen fiscal o actividades económicas, modificación o incorporación de CURP, entre otros.

