Condiciones climáticas han sido normales

El investigador por México, Marcelino García Benítez, comentó que las condiciones climáticas que se han registrado en Chiapas durante las últimas semanas están dentro de los parámetros normales; aún con la variabilidad climática identificada, incluso el año pasado, se registraron temperaturas todavía más calurosas en estas fechas.

Si bien se han registrado inundaciones en municipios de la Sierra, es parte de la fragilidad del sistema porque se ha colapsado en esas ciudades, además que se favorecen las lluvias debido a tanta humedad, ya que ha sido uno de los años más lluviosos, expresó.

Condiciones

Detalló que los frentes fríos que han ingresado hacia nuestra región han sido más húmedos, pero por la ubicación geográfica de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, la humedad ya no alcanza a llegar como en los municipios del norte.

“Llueve más en la zona norte porque cuando las corrientes de aire y la humedad chocan con las montañas de la Sierra, sobre la cara que da hacia el golfo de México, llamada barlovento, retiene toda la humedad de las nubes medias y algunas altas, las que sobrepasan son las que causan lluvias en el lado interno, llamado sotavento, por eso ya no avanza hacia el centro”, explicó.

Indicó que para la generación actual de productores agrícolas, que si bien cuenta con más tecnología y herramientas, les costará un poco más saber el comportamiento del clima, “antes los agricultores podían saber viendo las nubes y con las corrientes de aire si iba a llover o no”, expresó.

“Los actuales productores no aprendieron esa información porque no la saben, ellos aprendieron en la escuela, con información teórica y empírica, pero no tienen la habilidad de interpretar esos datos, por eso buscan imágenes de satélite, pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y otros modelos”, expresó.