Condiciones de cada ciudad influyen en el clima

De acuerdo a los últimos datos, estamos entrando en una fase de El Niño desde el Pacífico, lo que está generando que las temperaturas estén incrementando, pero no necesariamente esto va a estar reflejado en la temperatura de la parte continental, sino en la medida en que cada región o ciudad del estado o del país tenga esa incidencia directa.

Tal vez en el caso de Chiapas se puede considerar o estimar que va a tener lluvias, pero solo en algunas regiones; lo mismo en las altas temperaturas, que estarán prevaleciendo de forma definitiva, pudiendo llegar hasta los 45 grados en algunos sitios.

Todo lo anterior lo explicó Marcelino García Benítez, investigador por México asignado al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Dijo que todo depende de las condiciones locales: vegetación, deforestación, cuerpos de agua.

Cuando hay un cambio de uso de suelo muy rápido y marcado en una ciudad, la sensación térmica es más alta que en el resto del territorio, porque no hay un amortiguamiento de la humedad que se ha generado a través de las lluvias.

Este año se ha caracterizado por un desfase ambiental que se presenta desde hace seis años. Los fenómenos de La Niña y El Niño se han equilibrado; para este 2026 los modelos predictivos marcaban que dominaría El Niño, pero no había incidencia clara en la temperatura del océano y de la atmósfera para tal efecto.

Recientemente, en los últimos días, las condiciones oceánicas están incrementando la temperatura, lo que se da con la entrada del verano, que es cuando la época de lluvias se debe presentar en nuestro país por la incidencia de la zona neotropical y la zona neártica. Además, se tiene que considerar que está por entrar la fase de canícula.