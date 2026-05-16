Condonación del 100 % en recargos del predial

La tesorería municipal de San Cristóbal de Las Casas, Delia Georgina Alcázar Nájera, informó que el Cabildo aprobó el programa Borrón y Cuenta Nueva con 100 por ciento de descuento en recargos del impuesto predial.

En un comunicado precisa que esta iniciativa tiene la finalidad de incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y disminuir el rezago existente en el pago predial.

“Para ello, se contempla la aplicación de estímulos fiscales consistentes en la condonación del 100 por ciento de los recargos, multas y gastos de ejecución derivados del impuesto Predial correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025”, expresó.

La funcionaria municipal precisó que el programa tendrá una vigencia estricta a partir del 15 de mayo al 30 de junio de 2026, lo que permitirá a los contribuyentes conocer el beneficio que esta campaña ofrece para regularizar su situación fiscal dentro del plazo establecido.