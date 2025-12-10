Condonan adeudo vehicular hasta el 15 de diciembre

El programa Borrón y Cuenta Nueva, instrumentado por la Secretaría de Finanzas del estado, estará vigente hasta el 15 de diciembre, por lo que faltan solamente unos días para que los propietarios de vehículos tanto particulares como del servicio público puedan regularizarse.

Así lo dio a conocer el delegado de la dependencia, Carlos Orella Gálvez, quien consideró que desde que se aplica el mismo, se presenta un avance considerable en la regularización.

Economía

El programa fue instrumentado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y aplicado por el titular de Finanzas, Antonio Pariente Gavito, en beneficio de la economía de las familias chiapanecas.

Explicó que quienes no han realizado el canje de sus placas, aunque hayan cubierto el pago del refrendo de este año, deben de hacerlo para evitar sanciones al concluir la campaña.

En el caso del transporte público, señaló que pueden realizar el pago del canje de placas 2025 en línea, a través del portal oficial www.finanzaschiapas.gob.mx.

En ese caso, precisa que “para la entrega de las nuevas placas, será indispensable presentar la orden emitida por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, ya que incluyen tanto la documentación como las verificaciones mecánicas de las unidades.

Insistió en que el programa Borrón y Cuenta Nueva condona adeudos vehiculares de años anteriores y estará vigente hasta el 15 de diciembre.