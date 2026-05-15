Condonan deudas a más de 2 mil 800 productores

A través del programa Volver a Crecer, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), se confirmó que dos mil 858 pequeños productores y 835 mujeres productoras les condonaron los créditos que tenían con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FNDL), misma que está en fase de liquidación.

Mónica Fernández Balboa, directora general del Indep, aseguró que el programa es un impulso para tratar, junto a otras acciones, de fortalecer el campo mexicano.

Cifras locales

En el caso de Chiapas, son cuatro mil 875 los beneficiarios, lo que incluye a mujeres productoras. En este rubro, a 835 se les hizo la liberación de la deuda y 164 más entrarán en una etapa de descuento.

Respecto de los pequeños productores, a dos mil 858 se les condonó la deuda y mil 18 más tendrán descuentos.

El 49 % del apoyo de este programa federal, para ayudar a las personas en Chiapas, se ha concentrado en Pijijiapan, Tonalá, Mapastepec, La Concordia, Villaflores y Cintalapa.

El proyecto Volver a Crecer establece la liberación total del adeudo para mujeres productoras que tengan un pendiente económico menor a 397 mil 797.7 pesos, mientras que el monto máximo de condonación para pequeños productores asciende a 248 mil 113.4 pesos.

No obstante, para las mujeres productoras que sacaron créditos iguales o mayores a 45 mil Unidades de Inversión (UDIS) y menor a 10 millones de pesos (mdp) y pequeños productores con préstamos superiores a 28 mil 68 UDIS y 10 millones de pesos, recibirán apoyo de descuento del 30 % sobre el saldo contable.

Nacional

En todo el país se ha hecho una liberación de las deudas (que muchas eran impagables) para beneficiar a 11 mil 763 mujeres y 29 mil 320 pequeños productores.

No obstante, en el rubro de descuentos también han resultado beneficiadas mil 637 mujeres productoras y 17 mil 246 pequeños productores.

Revisión

Fernández Balboa enfatizó que la presidenta de México Claudia Sheinbaum ordenó que se hiciera una revisión detallada de cómo estaban los créditos y quiénes eran los que estaban en dicha situación.

Dentro de las ventajas del programa resaltan: se entrega una carta de finiquito con la inexistencia del adeudo, se hace un desistimiento de la acción legal, además de la actualización en el buró de crédito, beneficios con nuevos préstamos y liberación de las garantías.